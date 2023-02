Mulher é morta e namorado fica ferido durante tiroteio na cidade de Campo Maior

Foto: Arquivo O Dia

De acordo com o comandante, Marinalva teria batido na porta da residência de um homem identificado como Gabriel Lima de Almeida Braga, conhecido como Gabriel Boca d'água. Os dois se conheceram recentemente pelo Facebook e estavam mantendo um relacionamento.

"Gabriel estava dentro da residência e do lado de fora, à sua espera, estavam três indivíduos encapuzados. Em seguida iniciou-se um intenso tiroteio que resultou no homicídio da mulher, atingida nas costas, braços e cabeça por disparos de armamentos calibres .12 e .40 e tentativa contra Gabriel, atingido nas costas e nos braços", informou o comandante.

Gabriel foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Campo Maior. Ele já havia sobrevivido a outra tentativa de homicídio a poucos meses. Gabriel Boca D'água é ex-presidiário e tem passagem pela polícia por tentativa de homicídio.

Por conta da chuva torrencial que caía no momento do crime, com pouca movimentação de pessoas nas ruas, a polícia tem poucas informações sobre os acusados ou a motivação do crime. As investigações sobre o caso deverão ficar a cargo da Polícia Civil de Campo Maior.