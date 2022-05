Mulher é sequestrada e obrigada a dirigir para suspeitos fazerem assaltos em Teresina

Uma mulher cujo nome não foi informado foi vítima de um sequestro na noite desta terça-feira (26) em Teresina. Ela aguardava o marido dentro do carro na porta de casa, no bairro Macaúba, quando foi surpreendida pelos criminosos, que invadiram o veículo e a obrigaram a dirigir pelas ruas da cidade para praticar assaltos.



A informação foi confirmada pelo subtenente Clemilson, do 6º BPM. Ele deu detalhes do ocorrido: “Ela estava no carro na porta de casa esperando o marido entrar e pegar o dinheiro para fazer compra e os bandidos apareceram e levaram ela com carro e tudo. Eles assaltaram na cidade com ela dirigindo e depois abandonaram a vítima e o veículo. O carro foi localizado em Timon”, disse.



Foto: Divulgação/PMMA

Os criminosos obrigaram a vítima a dirigir pelos bairros Dirceu e Morada Nova praticando assaltos. Em seguida, eles a abandonaram no Centro de Teresina na Rua Gabriel Pereira e fugiram direção ao Maranhão. Horas depois a polícia, através do 11º BPM de Timon, localizou o veículo em um matagal.

A vítima foi socorrida por populares que acionaram a polícia e entraram em contato com a família dela. A mulher foi levada para a Central de Flagrantes para prestar depoimento e registrar o BO. Quanto aos criminosos, a polícia ainda não conseguiu localizá-los nem possui suas identificações. O caso foi repassado para a Polícia Civil.

