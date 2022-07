Mulher suspeita de assaltar estudante próximo à UFPI é presa; polícia procura vítima

Policiais do 12º Distrito Policial prenderam, na tarde desta quarta-feira (06), uma mulher suspeita de participar do assalto a um estudante no bairro Ininga, próximo ao campus da Universidade Federal do Piauí (UFPI), zona Leste de Teresina. Segundo a polícia, a vítima ainda não realizou um boletim de ocorrência denunciando o crime.

Os suspeitos foram identificados apenas como Regiane e Maciel. Segundo a polícia, os dois são conhecidos por praticarem assaltos frequentemente na região do 12º DP.

"Essa Regiane juntamente com o Maciel estão fazendo bastante assalto. Além do assalto, eles espancaram a vítima, como todo mundo pode ver nas imagens. Encontramos ela na residência dela, e o esposo avistou a viatura e fugiu", afirmou o agente Júnior Lopes.

Na residência localizada no bairro Ininga, a polícia apreendeu o aparelho celular roubado da vítima durante a ação criminosa. Agora, a Polícia Civil está tentando localizar o estudante filmado nas imagens sendo vítima do assalto. "Estamos tentando localizar ele, porque ele não veio fazer o B.O ainda", revela o agente.

Entenda

Um vídeo divulgado pelas redes sociais é retrato da violência e da insegurança na capital, principalmente na região do bairro Ininga, próximo à UFPI, na zona Leste de Teresina. No registro, um estudante não identificado luta com dois criminosos que tentavam assaltá-lo, na última terça-feira (05). Um dos assaltantes chega a jogar a moto em cima da vítima, que já estava no chão. Mesmo assim, deitado, ele tenta evitar o crime.

Nas filmagens, que duram cerca de um minuto e foram feitas por um morador de um dos apartamentos do Condomínio Santa Marta, é possível ver que o jovem já vem sendo perseguido em uma rua deserta. Ao correr, ele parece cair no chão. E nesse momento, o assaltante que pilota a moto joga o veículo na direção do estudante. Mesmo assim, o jovem tenta evitar a fuga deles segurando as pernas de um dos criminosos e depois ainda segura a moto.

