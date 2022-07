VÍDEO: Estudante reage a assalto e luta com criminosos no bairro Ininga, próximo à UFPI

Vídeos que circulam nas redes sociais são o retrato da violência e da insegurança na capital, principalmente na região do bairro Ininga, próximo à UFPI, na zona Leste de Teresina. Em um dos registros, um estudante não identificado luta com dois criminosos que tentavam assaltá-lo, na última terça-feira (05). Um dos assaltantes chega a jogar a moto em cima da vítima, que já estava no chão. Mesmo assim, deitado, ele tenta evitar o crime.

Nas filmagens, que duram cerca de um minuto e foram feitas por um morador de um dos apartamentos do Condomínio Santa Marta, é possível ver que o jovem já vem sendo perseguido em uma rua deserta. Ao correr, ele parece cair no chão. E nesse momento, o assaltante que pilota a moto joga o veículo na direção do estudante. Mesmo assim, o jovem tenta evitar a fuga deles segurando as pernas de um dos criminosos e depois ainda segura a moto.

Outro caso no Bairro Ininga

Em um outro registro, câmeras de segurança mostram a ação de criminosos roubando um veículo modelo HB20 preto, nas imediações do balão da Avenida Universitária, também próximo à UFPI. Dois homens abordam uma mulher, que parecia voltar das compras em uma banca. Porém, antes de entrar no carro, ela é abordada pelos dois homens, que levam as compras e objetos pessoais, além do veículo dela.

O que diz a Polícia Militar

A reportagem procurou o comando do 5º Batalhão da PM, que atende a zona leste de Teresina. O major Marcos Leal informou que desde a última sexta-feira (01) ficou acordado o reforço da segurança nas paradas de ônibus dentro da Universidade. A Polícia Militar também reforçou o patrulhamento e as rondas dentro do campus. Ainda segundo o 5º BPM, a polícia segue buscando os criminosos envolvidos nos dois casos citados na reportagem, em investigação com a Polícia Civil.

