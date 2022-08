No Piauí, 21 presos estão foragidos após não retornarem do Dia dos Pais

Um total de 21 presos não retornaram da “saidinha” do Dia dos Pais no Piauí, segundo balanço da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Ao todo, 432 detentos receberam o benefício nesse ano. Eles começaram a deixar o sistema penitenciário do Piauí na quinta-feira (11/08) e deveriam retornar até o último dia 18 de agosto.

De acordo com o diretor de Inteligência da Secretaria de Justiça do Piauí, Charles Pessoa, o Poder Judiciário já foi comunicado sobre os presos que não retornaram e eles agora são considerados foragidos da Justiça.

“Nessa saidinha temporária, menos de 5% deixaram de se reapresentar, deixaram de retornar ao ambiente prisional. Esses presos precisam cumprir uma série de medidas como a de retornar de onde eles saíram. Não se apresentando, a Secretaria de Justiça faz a comunicação ao Poder Judiciário, à Vara de Execuções Penais, e são considerados foragidos”, explicou.

Foto: Arquivo O Dia

Charles Pessoa comentou que os presos beneficiados com a “saidinha” se encontravam em regime semiaberto e já saiam dos presídios durante o dia e tornavam para dormir à noite e aos finais de semana. Como sansão, ao serem recapturados, eles serão encaminhados para o regime fechado para o cumprimento da pena.

“A Secretaria de Justiça está integrada com os outros órgão da segurança pública do estado no intuito de localizar esses presos que não se apresentaram. Quando o Poder Judiciário regredir a pena, eles irão ser conduzidos a uma unidade de regime fechado”, afirmou.

