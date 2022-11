"O policial atirou primeiro e matou minha filha", afirma mãe de criança morta no Ilhotas

O disparo de arma de fogo que matou a criança Débora Vitória, de 6 anos, durante uma tentativa de assalto no bairro Ilhotas, na zona Sul de Teresina, na noite da última sexta-feira (11/11), partiu da arma do policial militar que reagir a ação criminosa, declarou mãe da vítima, Dayane Gomes, em vídeo divulgado com sua versão sobre o caso.

A mulher criticou comentários de ela teria reagido diante dos assaltantes. Dayane afirmou que ela e a filha sairiam ilesa do assalto se não tivesse ocorrido a reação do policial. “Eu quero falar aqui que eu não reagi, a gente ia sair ilesa disso tudo, mas por irresponsabilidade de um policial que não estava preparado para estar com uma arma na cintura, aconteceu tudo isso, e a minha filha não está mais aqui comigo por irresponsabilidade”, disse.

Em seguida no vídeo, Dayane acusou o policial de embriaguez no momento que efetuou o disparo. “O primeiro tiro foi dele, veio dele e ele que matou a minha filha. Ele estava bebendo na porta e ele que veio de lá querendo se amostrar, que estava armado. Foi ele que atirou na minha filha”, afirmou.

A mãe da vítima deu detalhes da abordagem dos criminosos. Segundo ela, um dos criminosos pediu o celular e mostrou a arma na cintura. O policial que estava nas proximidades percebeu o assalto, sacou a arma atirou. “O bandido não ia atirar e não e não ia fazer nada com a gente. Eu entreguei o celular e nem arma ele tirou da cintura, ele só mostrou. Ele veio de lá e eu pedi que ele não atirasse porque o bandido não ia atirar e ele atirou. O primeiro tiro foi da arma dele”, reforçou.

A investigação do caso será realizada pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). O depoimento da mãe deverá ser colhido durante esta semana e exames deverão ser solicitados para esclarecer a dinâmica do crime.

O CRIME

A criança Débora Vitória, de 6 anos, morreu após ser baleada no momento que chegava em casa com a mãe, Dayane Gomes. De acordo com o 6º Batalhão da Polícia Militar, foram abordadas por dois homens que estavam em uma motocicleta. Nesse momento, uma pessoa - ainda não identificada - teria reagido a ação e iniciou uma troca de tiros com os assaltantes.

Débora foi alvejada na região do rosto e abdômen, foi levada por vizinhos ao HUT, mas não resistiu aos ferimentos. Devido à gravidade do crime, uma Força Tarefa que envolveu as polícias Militar, Civil e Guarda Municipal foi iniciada e prendeu os suspeitos na mesma região onde o crime ocorreu. Eles chegaram a ser espancados pela população e foram encaminhados à Central de Flagrantes de Teresina.

