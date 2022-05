Ônibus escolar envolvido em acidente no Piauí transportava 32 pessoas

O ônibus escolar que colidiu violentamente contra um caminhão na BR 135, na cidade de São Gonçalo do Gurgueia, no Sul do Piauí, transportava um total de 32 passageiros, segundo nova atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A colisão ocorreu na tarde de quinta-feira (21/04).

As primeiras informações davam conta que apenas seis crianças e duas mulheres adultas estariam no veículo escolar. Com a atualização dos números, subiu para 20 crianças, 6 mães/responsáveis, 5 colaboradores da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e o Motorista, chegando a um total de 32 pessoas.

Foto: Divulgação / PRF

Na colisão, o motorista do ônibus escolar e uma criança tiveram lesões graves. Os demais passageiros sofreram lesões leves. O motorista do caminhão e dois passageiros da Hilux também tiveram ferimentos graves. Os envolvidos foram socorridos e levados para o Hospital Regional de Corrente e Hospital de São Gonçalo.

O acidente

A colisão entre os três veículos aconteceu na região serrana de São Gonçalo do Piauí. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu que o ônibus escolar descia na serra quanto ficou sem freios devidos falha mecânica e colidiu com os outros veículos que aguardavam a liberação da rodovia que estava interditada por causa de outro acidente.

O ônibus seguia de São Gonçalo do Gurguéia para Corrente, onde as crianças participariam de um campeonato de Karatê.

