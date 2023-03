Operação do MP mira grupo suspeito de narcotráfico e lavagem de dinheiro no PI e MA

O Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (02), a Operação Barão Vermelho com a finalidade de desarticular grupo criminoso que atua nos estados do Maranhão e Piauí.



Foto: Divulgação/MP De acordo com o MP, entre os alvos da operação estão indivíduos e empresas que, direta ou indiretamente, estão envolvidos em várias práticas criminosas, como lavagem de dinheiro, narcotráfico, compra ilegal de armas de fogo, falsidade ideológica, entre outros crimes. Foto: Divulgação/MP Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados em São Luís, Caxias e Teresina, todos expedidos pela Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados do Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís. Os mandados incluem buscas e apreensões e prisões preventivas. Entre os objetos apreendidos durante a operação estão veículos de luxo, armas, munições e dinheiro. Foto: Divulgação/MP A operação está sendo cumprida pelo Gaeco-MA, por meio dos núcleos de São Luís, Timon e Imperatriz, com a participação de promotores de justiça de Timon e de Caxias, assim como da Polícia Civil do Maranhão (1º DECCOR de Timon e 1º DECCOR de São Luís) e Instituto de Criminalística de Timon. A operação também conta com o apoio dos promotores de justiça do Gaeco-PI e de outras forças de segurança como o Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Maranhão e do Piauí, Tropa de Choque e Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) do Maranhão.

