Operação encontra pessoas com tornozeleiras descumprindo medida em Teresina

Uma nova fase da Operação Monitorados deflagrada pela Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) na última sexta-feira (29/04) localizou pessoas com tornozeleiras eletrônicas descumprindo as medidas cautelares impostas pela Justiça. Dessa vez, os trabalhos se concentraram na zona Norte de Teresina.

De acordo com a Sejus, dentre os descumprimentos estiveram não frequentar bares, recolhimento noturno e não se aproximar da vítima. A fiscalização envolveu Policiais Penais, militares e teve participação da Diretoria de Inteligência, do Grupo Tático Prisional e ainda militares das Rondas Ostensivas de Caráter Prisional (Rocap).

Foto: Divulgação / Sejus

O secretario de Justiça, Carlos Edilson, explicou que essas pessoas já são monitoradas diariamente pelos sistemas da Sejus, contudo, a fiscalização presencial é necessário e serve como uma medida de conscientização das pessoas que receberam o benefício da pena alternativa.

Foto: Divulgação / Sejus



“Já fazemos esse acompanhamento por meio da Central de Monitoramento Eletrônico da Sejus. No entanto, é importante nossas equipes fiscalizarem de perto essas pessoas. Até como forma de conscientização e também para aumentar o olhar do estado sobre elas. As que descumprem as medidas, nós comunicamos ao Judiciário, que é o responsável por punir ou não essas pessoas que não obedecem às leis”, disse Carlos Edilson.

A Operação Monitorados teve início no ano passado e já foi realizada em Teresina, Parnaíba, Floriano e Oeiras.

