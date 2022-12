Operação Natal: PRF registrou cinco acidentes graves com quatro mortos no feriadão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, na manhã de hoje (26), o resultado da Operação Natal 2022. Durante o feriadão, foram registrados cinco acidentes graves com quatro pessoas feridas e quatro mortos. Os números representam uma redução de 16% no número de acidentes graves e 75% no número de feridos em relação ao mesmo período do ano passado.

Foto: Divulgação/PRF

Apesar da quantidade de óbitos ter se mantido, a PRF destacou que a redução no número de feridos em todo o estado é um reflexo no aumento de ações educativas e testes de alcoolemia. Durante toda a Operação Natal foram realizados 1.332 testes de etilômetro.

Foto: Divulgação/PRF



Ao todo,12 pessoas foram detidas, sendo três pessoas por crimes de trânsito. Com relação à fiscalização de alcoolemia, foram realizadas 43 autuações de alcoolemia, resultando em duas pessoas presas por este motivo. As principais infrações de trânsito flagradas pelos policiais ainda são as que tem maior gravidade e podem resultar em acidentes graves.

A Operação Natal é parte integrante da Operação RODOVIDA que visa concentrar esforços interinstitucionais para reduzir a violência do trânsito, materializada através dos acidentes de trânsito.

De acordo com a PRF, os esforços de fiscalização são direcionados principalmente para coibir infrações relacionadas a ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular durante a condução de veículos. Condutas essas que, historicamente, provocam índices elevados de letalidade.





