Operação Silêncio e Paz flagra 38 infrações na zona Norte de Teresina

A Operação Silêncio e Paz realizada pela Polícia Militar na noite desse sábado (4) em bairros da zona Norte de Teresina flagrou um total de 38 infrações, segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública.

O trabalho tem como "objetivo coibir, através do policiamento ostensivo preventivo e repressivo, as contravenções penais de perturbação do trabalho ou sossego". Ao todo, foram fiscalizadas 15 casas e estabelecimentos comerciais nos bairros Poty Velho, Bom Jesus, Mocambinho, Jacinta Andrade, Dandara dos Cocais, Parque Wall Ferraz, Vila Operária e Água Mineral.

Foto: Divulgação / SSP

A operação realizadas pela Polícia Militar do Piauí contou com apoio do Departamento Geral de Operações (DGO), o Comando de Policiamento Especializado (CPE) e o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA). As pessoas flagradas com as infrações foram orientadas pelos policiais.

HOMEM PRESO EM BLITZ

Um homem de iniciais A. F. B. foi preso na noite desse sábado (4) no bairro Porto Alegre, na zona Sul de Teresina, durante uma bliz realizada pelas forças de segurança do Piauí. Ele é condenado a 20 anos de prisão pelo crime de latrocínio.

De acordo com a Secretaria de Segurança do Piauí, o homem trafegava em uma moto no momento que se deparou com a bliz.

