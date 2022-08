Ossada humana é encontrada queimada na zona Rural de Teresina

Uma ossada humana foi encontrada no Povoado Nova Cajaíba, região do Povoado Cacimba Velha, zona Rural de Teresina. Segundo informações do sargento Jota Sousa, do 13º BPM, a ossada foi encontrada por populares que acionaram a polícia por volta das 8h30 desta sexta-feira (19).

O local onde foi encontrado a ossada, uma região de matagal nas proximidades de uma subestação de energia elétrica, possui vestígios de fogo, o que leva a crer que o corpo foi carbonizado no local. Contudo, até o momento não maiores informações sobre o que teria provocado a morte da vítima. Também não há informações da identidade da vítima ou dos suspeitos de terem praticado o crime. Equipes do 13º BPM fizeram o isolamento do local até a chegada da perícia da Polícia Civil e do Instituto de Medicina Legal (IML). O caso deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



