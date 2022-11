Parente de criança assassinada tenta invadir ala onde suspeito estava internado no HUT

Um parente da criança assassinada em um assalto no bairro Ilhotas tentou invadir a ala de internação do Hospital de Urgências de Teresina (HUT) na última segunda-feira (14). Segundo o hospital, o homem tinha como objetivo chegar ao posto onde estava internado o suspeito de ter participado do assalto.

De acordo com o HUT, o homem acessou o hospital através do ambulatório da urgência oftalmológica, que é porta aberta e não necessita de regulação, e tentou o acesso ao posto de internação onde o suspeito estava sob cuidados médicos.

Ao perceberem a tentativa de invasão, a guarda do HUT e policiais que custodiavam o suspeito conseguiram retirar o homem do hospital, que posteriormente se identificou como parente de Débora Vitória, a menina de seis anos morta em um assalto na última sexta-feira (11).

Em nota, o HUT informou que a segurança no local foi reforçada e o suspeito que estava internado já teve alta hospitalar.

