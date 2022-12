Piauí registrou 682 mortes violentas intencionais de janeiro a outubro deste ano

Segundo dados do Painel de Indicadores Públicos da Criminalidade, da Secretaria de Segurança Pública, o Piauí registrou 682 mortes violentas intencionais (MVI) de janeiro a outubro deste ano. Ao todo, foram contabilizadas 391 MVIs nos municípios do interior e 291 em Teresina. Enquanto o mês de abril teve o maior número de mortes, com 87 mortes violentas.

As mortes violentas intencionais incluem homicídios dolosos, latrocínios, feminicídios e lesões corporais seguidas de mortes. Foto: Arquivo O Dia O total de óbitos representa uma média de duas mortes por dia. Este número é o maior registrado considerando o mesmo período desde 2015. Em 2021, por exemplo, 621 pessoas foram mortas de forma violenta nos dez primeiros meses do ano. Enquanto em 2020, esse número foi de 563. Do total de MVIs registradas de janeiro a outubro deste ano, quase 10% são mulheres. Já em relação ao número de feminicídios, os dados apontam que 21 mulheres foram mortas por razões da condição do gênero feminino e em decorrência da violência doméstica e familiar. Deste total, 18 vítimas foram registradas em municípios do interior e três em Teresina. O Painel traz ainda a quantidade de roubos registrados até outubro deste ano. Em 10 meses, 13.114 ocorrências relacionadas a roubo em geral (exceto latrocínio e roubo de veículos) foram contabilizadas no Piauí. Destas, 10.886 foram apenas na Capital. Além disso, 3.847 roubos de veículos foram registrados no estado. Quase 80% desse número ocorreu apenas em Teresina, um total de 3 mil veículos roubados somente neste período.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no