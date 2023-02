Piauí: roubos de veículos reduziram em 33% no mês de fevereiro, aponta PMPI

Um levantamento feito pela Polícia Militar do Piauí (PMPI) constatou que as ações realizadas entre os dias 1º e 22 de fevereiro de 2023 tiveram resultados positivos. De acordo com os dados, foi observado uma redução de 33,77% no roubo de veículos se comparado ao mesmo período do ano passado. Além disso, o número de apreensão de drogas subiu mais de 200%.

Para o Coordenador Geral de Operações da PM-PI, Coronel Jacks Galvão, ações como o reforço do policiamento ostensivo, presença constante dos efetivos policiais nas ruas, maior número de blitz e de abordagens, bem como mais procedimentos de policiamento preventivo, impactaram diretamente nos números positivos observados esse ano. “Os números mostram que estamos no caminho certo e a expectativa é de que esses números sigam melhorando, pois as ações irão se intensificar”, afirma o coronel.

Outros dados dão conta de que houve um crescimento de 0,14% no atendimento de ocorrências, além de um aumento de 10,77% nas apreensões das armas de fogo. Crimes violentos contra o patrimônio também diminuíram 18,23%.

Os esforços concentrados das forças de segurança também têm contribuído para os resultados deste ano. Trabalhos em conjunto entre as polícias civil e militar têm acontecido em Teresina, Parnaíba e Piripiri. Algumas operações também favorecem os números, como a campanha de trânsito ‘É Por Todos Nós’, que enviou em fevereiro agentes para as rodovias do estado e avenidas da capital, com o objetivo de garantir um trânsito seguro por meio de abordagens e conscientização dos motoristas.

Ademais, a Polícia Militar do Piauí, em parceria da Superintendência de Trânsito (Strans), Polícia Civil e Departamento de Trânsito do Piauí (Detran), realizam desde janeiro de 2023 a Operação Arcanjo, que por meio de blitzen e da maior circulação de policiais nas ruas conseguiu recuperar veículos roubados, conduzir suspeitos às delegacias, além de ter apreendido drogas e armas de fogo.

