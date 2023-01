Piauiense é preso por suposta participação em atos de vandalismo em Brasília

Um piauiense identificado como João de Oliveira Antunes Neto, de 19 anos, está entre os presos pela Polícia Militar do Distrito Federal por suposta participação nos atos de vandalismo no último domingo nas sedes dos Três Poderes, em Brasília. O nome do piauiense consta na lista dos 727 presos divulgada pela Polícia Federal.

De acordo com o Gabinete de Crise Contra Atos Antidemocráticos da Secretaria de Segurança do Piauí, João de Oliveira foi identificado como piauiense após a averiguação dos RGs dos presos. Ele é natural do município de Dirceu Arcoverde, no Piauí, mas reside atualmente em Brasília.

Foto: Reprodução / redes sociais

“A Secretaria Estadual de Segurança Pública, através do Gabinete de Crise Contra Antidemocráticos, esclarece que o homem identificado como João de Oliveira Antunes Neto, 19 anos, piauiense, está entre os presos em Brasília. Contudo é importante destacar que este já estava residindo em Brasília, não saiu do Piauí para participar dos atos ocorridos, no último dia 08 de janeiro”, constatou a Secretaria de Segurança.

Nas redes sociais, o jovem se identifica como barbeiro e cristão pregador do evangelho de Jesus Cristo. No último domingo, data da invasão do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), ele publicou vídeos nas proximidades do QG do Exército onde narrava que estava se dirigindo para as sedes dos Três Poderes.

INVESTIGAÇÃO

O Gabinete de Crise Contra Atos Antidemocráticos da Secretaria de Segurança do Piauí recebeu um total de 72 denúncias de piauienses que teriam participado dos atos no último domingo. As denúncias foram realizadas pelo telefone/whatsapp (86) 99492-3705, disponibilizado pela Secretaria.

