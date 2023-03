PM apreende carga de cigarros ilegais avaliada em R$ 1 milhão em Simplício Mendes

A Polícia Militar do Piauí, através da 2ª CIA do 14º Batalhão de Simplício Mendes, realizou a apreensão de uma carga de 700 caixas de cigarro ilegais, avaliada em mais de R$ 1 milhão. Quatro pessoas também foram presas e três veículos foram apreendidos na ação policial, que ocorreu por volta da meia-noite desta terça-feira (14).



De acordo com o 14° BPM, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento noturno quando avistou um veículo, modelo pick up Strada, de cor prata, em atitude suspeita. Diante disso, foi procedida a abordagem ao carro onde nele haviam dois ocupantes, ambos residentes na cidade de Garanhuns, no Pernambuco.

Foto: Divulgação/PM

Segundo a PM, os indivíduos relataram histórias contraditórias e apresentavam bastante nervosismo. Durante a abordagem, um segundo veículo pick up de cor branca, tentou passar e foi também parado. Neste segundo veículo estava apenas o motorista, que também reside em Garanhuns, e apesar de negarem se conhecer ou andar juntos, todos relataram o mesmo trajeto, a mesma profissão, o mesmo local de origem e destino.

Os relatos aumentaram ainda mais a suspeita por parte dos policiais militares. Com isso, foi realizada a busca veicular em ambos os veículos e nada de ilícito foi encontrado. No entanto, durante a continuidade da abordagem, os militares notaram que um caminhão, modelo baú, que vinha do mesmo sentido dos veículos abordados, retornou ao ver as viaturas policiais.

Foto: Divulgação/PM



Rapidamente uma viatura se deslocou atrás do caminhão em fuga e conseguiu intercepta-lo 3km depois. No caminhão estava apenas o motorista, este também natural de Garanhuns. Ao vistoriar a carga do caminhão foi localizada uma vasta quantidade de caixas contendo cigarros de origem ilegal.

Prontamente foi dada voz de prisão ao motorista de iniciais D.C.P. e após novos questionamentos todos os abordados confessaram a sua participação no crime, delatando que a função das duas pick up Stradas era realizar a função de "batedor" e avisar para o motorista do caminhão sobre a presença de equipes policiais durante o trajeto.

Foto: Divulgação/PM



A carga apreendida está avaliada em mais de R$ 1 milhão. De acordo com os suspeitos, eles receberam a carga no estado do Pará e iriam levá-la para Recife/ PE. Foi apreendido com os suspeitos 09 smartphones, 03 cartelas de comprimidos para inibir o sono, mais de R$ 5 mil em espécie e um caderno com anotações.

A todos foi dada voz de prisão e realizada a condução dos presos e dos objetos apreendidos para a Delegacia Regional de Simplício Mendes.