PM prende quadrilha acusada de fazer arrastões e invadir apartamentos no Orgulho do Piauí

Três pessoas foram presas e uma adolescente foi apreendida na tarde desta terça-feira (09) após fazerem uma série de arrastões em casas no residencial Orgulho do Piauí, zona Sul de Teresina. O grupo estava em um apartamento invadido onde guardavam os pertences roubados de suas vítimas. Entre os objetos recuperados pela polícia estão celulares, duas televisões, um botijão de gás e um teclado musical. Um revólver calibre 32 também foi recolhido.



Objetos apreendidos com os suspeitos - Foto: Reprodução

A ação foi deflagrada pelo 17º BPM, que recebeu denúncias anônimas informando que a quadrilha conhecida como “Turma do Catita” estava escondida em um apartamento invadido. De acordo com os policiais, no local estavam apenas três homens e uma adolescente, que seria companheira de Catita, o líder do grupo. Ele não chegou a ser preso, já que estava fora do apartamento no momento e teria avistado a viatura se aproximando. Catita fugiu e segue sendo procurado pela polícia.

“Alguns dos presos já são conhecidos nossos, foram presos em ocasiões anteriores. Estamos averiguando inclusive se eles são foragidos do sistema prisional. Já a adolescente, ela dava guarita para os outros indivíduos e colocou uma certa dificuldade na hora que adentramos a residência. Ela disse que tem 17 anos, tem um bebê e usava os móveis do quartinho do filho para esconder vários objetos roubados. Quando tentamos averiguar uma das cômodas, ela se colocou na frente e tentou impedir nossa aproximação”, relatou o comandante do 17º BPM, major Silas.

Os presos foram encaminhados para a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Com informações de Chico Filho, da O Dia TV