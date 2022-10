Polícia apreende 62 tabletes de maconha no São Joaquim; droga é avaliada em R$ 120 mil

A Polícia Civil, por meio da Gerência de Polícia Especializada apreendeu, na manhã desta segunda-feira (10), 62 tabletes de maconha escondidos dentro caixas de papelão em uma residência no bairro São Joaquim, zona Norte de Teresina. A droga avaliada em R$ 120 mil estava em posse de um indivíduo identificado como Eduardo Richady de Sousa Silva, de 27 anos, que foi preso em flagrante.

De acordo com o delegado Matheus Zanatta, a suspeita é de que outras pessoas tenha envolvimento com a droga apreendida. "Com certeza tem outras pessoas envolvidas. Vamos instruir o inquérito policial para verificar as ramificações que esse indivíduo tem com outras pessoas e, provavelmente, vão sair mais prisões referentes ao caso", afirmou.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Além da droga, a polícia localizou duas balanças de precisão e um caderno com anotações. Chamou atenção da polícia o fato do indivíduo flagrado com a droga ser réu primário. "É difícil você ver hoje um réu primário com essa quantidade de droga. Ele vai passar por audiência de custódia e o juiz vai analisar se homologa o flagrante e a preventiva", destacou o delegado Matheus Zanatta, acrescentando que, apesar de ter reagido à prisão, o homem confessou que estava traficando o entorpecente.

Ainda de acordo com o Delegado Matheus Zanatta, a prisão faz parte de uma série de ações desenvolvidas para tirar de circulação armas, drogas e indivíduos relacionados ao cometimento de crimes violentos, principalmente integrantes de facções criminosas.

“Esse foi mais uma ação pontual, desde o início da semana a Gerência tem cumprido mandados nesse sentido, principalmente trabalhando as denúncias anônimas que a sociedade nos envia. Desde quinta-feira, foram quatro prisões em flagrante. Um saldo positivo para nossa equipe e principalmente para a sociedade”, finalizou o delegado.

