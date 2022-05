Polícia apreende droga avaliada em R$ 600 mil em Bom Jesus

Uma grande quantidade de droga foi apreendida nesta sexta-feira (27/05) dentro de um carro na BR 135, no município de Bom Jesus, no Sul do Piauí. Os tabletes de drogas continham 60,69 kg de maconha e 3kg cocaína. Ao todo, os entorpecentes estão avaliados em R$ 672 mil.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes realizavam abordagem de rotina no momento que pararam o veículo. Um homem de 25 anos e outro de 50 estavam no carro e apresentaram versões contraditórias.

Foto: Divulgação

“Durante a abordagem a equipe percebeu histórias inconsistentes entre ambos, gerando suspeita. Diante disso, uma busca no veículo foi realizada, momento em que o passageiro, um homem de 50 anos, empreendeu fuga. A equipe realizou busca por toda a área, mas o indivíduo não foi encontrado. Após finalizar a busca veicular, foram encontrados tabletes de drogas”, informou a PRF.

O condutor disse que a droga saiu de São Paulo com destino a cidade de Canto do Buriti, no Piauí, e que receberia R$ 3.000,00 pela viagem. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Bom Jesus para os procedimentos necessários.

