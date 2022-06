Polícia Civil deflagra operação e apreende pés de maconha em Piripiri

A Polícia Civil do Piauí deflagrou, nesta quarta-feira (15), a Operação Radar, com o intuito de dar cumprimento a 16 mandados de busca e apreensão na cidade de Piripiri, localizada a 166 km de Teresina.



Segundo o delegado Matheus Zanatta, gerente de Polícia Especializada, todos os mandados de busca tem como objetivo desarticular o tráfico de drogas na cidade, bem como retirar de circulação armas de fogo que eventualmente possam ser encontradas. Durante a operação, os policiais conseguiram apreender pés e mudas de maconha, além de dinheiro que seria advindo do tráfico.

Foto: Divulgação/Policia Civil

"O nome da operação foi dado tendo em vista que o Estado está permanentemente fiscalizando, reprimindo e prevenindo o tráfico ilícito de entorpecentes em todo o Piauí", destacou o delegado.

Participam da Operação 70 policiais civis de diversas unidades policiais locais e delegacias especializadas, bem como equipes da Guarda Municipal de Teresina, Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar.

A Operação Radar é fruto de inquérito policial instaurado na Delegacia de Prevenção e Repressão à Entorpecentes, Depre, em foi assim denominada em alusão ao fato de fato da Polícia Civil manter atenção permanente na repressão ao tráfico de drogas, inclusive nas cidades do interior do Piauí.

De acordo com o delegado-geral Luccy Keiko Leal Paraíba, a integração entre as forças policiais é um compromisso da gestão. "Na Operação de hoje contamos como o apoio da Diretoria de Inteligência e do Canil da PM, do Canil da Guarda Municipal de Teresina, da Polícia Rodoviária Federal e de diversas unidades policiais civis como a Delegacia de Campo Maior, Esperantina, Piracuruca, Piripiri, Grupo de Repressão ao Crime Organizado e Core, Canil da Depre, Gerências de Polícia do Interior e Especializada e Delegacia Geral.