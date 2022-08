Polícia Civil investiga pai de santo suspeito de estupro contra menores

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) instaurou um inquérito para investigar supostos crimes sexuais que teriam sido praticados pelo pai de santo Bruno Santos, conhecido como Pai Bruno de Ogum. O pai de santo é o líder religioso do terreiro de umbanda Templo Espírita de Umbanda São Jorge Guerreiro Cabana Nego Gerson, localizado no bairro Santo Antônio, zona Sul de Teresina.

De acordo com o delegado Danilo Barroso, a investigação está em fase inicial e, nos próximos dias, os envolvidos no caso deverão ser ouvidos. Até o momento não há confirmação sobre a quantidade exata de vítimas.

Delegado Danilo Barroso. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

"Pessoas procuraram a delegacia para registrar o boletim de ocorrência na semana passada. Não sabemos ainda precisar quantas vítimas, se todas são maiores ou menores. Vamos ouvir as pessoas, pedir exames periciais e fazer um levantamento para saber se a denúncia procede", afirmou.

O caso veio à tona no último final de semana após o líder religioso supostamente ter confessado a prática dos abusos durante conversas pelas redes sociais com uma pessoa não identificada. Essa testemunha teria criado um perfil falso com o intuito de se aproximar do pai de santo e, após as confissões, divulgou o conteúdo das conversas.

Pai Bruno de Ogum. (Foto: Arquivo Pessoal)

Após a denúncia, membros do terreiro Cabana Nego Gerson chegaram a emitir notas de repúdio pelas redes sociais informando o encerramento do vínculo com o terreiro e com o pai de santo.

A reportagem do O DIA não conseguiu localizar o pai Bruno de Ogum para que este emitisse o seu posicionamento sobre as denúncias. O O DIA reitera que o espaço continua aberto para quaisquer esclarecimentos.