Polícia Civil prende suspeito de tentativa de latrocínio contra Coronel da PM; veja foto

Durante operação deflagrada pelo DRACO nesta terça-feira (18), um dos suspeitos de tentativa de latrocínio contra o Coronel da Polícia Militar do Piauí, R.R Lacerda, foi preso. O homem foi identificado como Victor Vieira Rocha, vulgo Colobmiano. Segundo a Polícia Civil, o suspeito também participou dos ataques aos ônibus em Teresina. Seis pessoas foram presas por estarem envolvidos nos incêndios. Ao todo, durante operação, 11 pessoas foram presas.

As investigações apontam ainda Victor Vieira Rocha e Rodrigo Gregório da Costa tiveram participação no roubo do veículo utilizado pelos criminosos para abordar o coronel Lacerda. Eles também participaram dos incêndios na noite de segunda-feira (17).

As fotos dos suspeitos e a respectiva motivação para a prisão foram divulgadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública na tarde desta terça-feira (18) depois que foram cumpridos os procedimentos legais com os presos.

A busca das forças de seguranças pelos suspeitos de atirarem no coronel deixou dois homens mortes no bairro Mocambinho, na zona Norte de Teresina, na tarde de segunda, e desencadeou os ataques dos criminosos a um ônibus do transporte coletivo da capital e dois ônibus e uma van de uma empresa de turismo.

- Victor Vieira Rocha- Matheus de Sousa Santos

- Rodrigo Gregório da Costa

- João Pedro de Sampaio Alvarenga

- João Pedro Alves

- Erick Reyjan Pavão Reis





