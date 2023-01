Polícia confirma prisão de segundo piauiense em atos antidemocráticos em Brasília

A Secretaria Estadual de Segurança Pública, através do Gabinete de Crise Contras Atos Antidemocráticos, confirmou na tarde desta quarta-feira (18), a prisão de mais uma piauiense suspeita de envolvimento nos atos antidemocráticos ocorridos no dia 08 de janeiro, na sede dos Três Poderes, em Brasília.

De acordo com a SSP, a piauiense é Edigleuma Maria da Rocha. O nome dela consta na lista divulgada pelo Ministério da Justiça.

Além dela, outro piauiense identificado como João de Oliveira Antunes Neto, de 19 anos, também está entre os presos.

Segundo a SSP, ainda não é possível confirmar se os dois piauienses continuam presos no DF, já que a ação é de responsabilidade da Polícia Federal.

Moraes converte em preventiva 140 prisões por atos antidemocráticos



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, até ontem (17), a conversão em preventiva (sem prazo definido) de 140 prisões em flagrante durante os atos de vandalismo ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília.

Ao todo, 200 decisões já foram proferidas por Moraes, que liberou outras 60 pessoas, substituindo as prisões em flagrante por outras medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, apresentação semanal ao juízo e proibição de se ausentar do país, com o cancelamento dos respectivos passaportes emitidos no Brasil, ou de se ausentar da comarca onde reside.

Em todos os casos, portes de arma de qualquer tipo em nome de investigados ficam suspensos, bem como qualquer autorização de compra de armas por colecionadores ou caçadores. Os envolvidos também ficam proibidos de conversarem entre si e de utilizar as redes sociais.

