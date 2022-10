Polícia encontra 4 kg de cocaína enterrados em um quintal na zona sudeste de Teresina

Um homem conhecido como “Titela” foi preso pela Polícia Militar do Piauí na tarde desta sexta-feira (07), acusado de tráfico de drogas no bairro Todos os Santos, localizado na Zona Sudeste de Teresina. Durante abordagem, foram encontrados 4 kg de cocaína dentro de um balde que estava enterrado no quintal da residência do criminoso. Segundo a PM, Titela assumiu que comandava o tráfico na região.





(Fotos: Jailson Soares/ODIA)

A abordagem foi feita pela Força Tarefa com apoio do 8º Batalhão da Polícia Militar. “Nós recebemos a informação que este indivíduo estava traficando drogas e aliciando menores. Nós começamos a investigar e fizemos um planejamento sobre a abordagem. Ele já estava acostumado a fugir, mas fomos mais ágeis”, explica Barbosa, subcomandante da Força tarefa.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Além da cocaína enterrada, foi encontrado também um tablete de crack no quarto, além de balança de precisão. O subcomandante Barbosa destacou ainda que o homem já possuía dois mandados de prisão por roubo e era foragido da justiça.

Cão de guarda vigiava drogas

A PM pontuou ainda que, durante a abordagem, um cão de guarda vigiava a cocaína enterrada no quintal. “O balde enterrado estava sendo guardado por um cão valente que não queria, de maneira nenhuma, sair de cima. Era uma cachorros treinada que não saía do local. Tivemos que usar a experiência da polícia para tirá-la de lá”, disse Barbosa.



O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Teresina e irá responder pelos crimes de roubo e tráfico.



