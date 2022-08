Polícia encontra droga enterrada em quintal de boca de fumo na Santa Maria da Codipi

A Polícia Civil estourou uma boca de fumo, por volta de meio-dia desta quarta-feira (31), na Rua Dona Maria Luiza, no bairro Santa Maria da Codipi, zona Norte de Teresina. No local, os policiais apreenderam porções de maconha e prenderam um homem que seria o proprietário do imóvel onde funcionava a boca de fumo.

Foto: Divulgação/22DP A prisão do homem identificado apenas pelas iniciais N. J. S., de 30 anos, foi realizada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. De acordo com informações do chefe de investigação do 22º DP, Herlon Viana, a maconha foi encontrada nos bolsos do suspeito e outra porção foi localizada enterrada no quintal da residência. Além da droga, uma quantia de R$ 400 e um aparelho celular também foram apreendidos. Com o flagrante, o homem foi preso e conduzido à Central de Flagrantes para realização dos procedimentos legais cabíveis. Ele deverá ser indiciado pelo crime de tráfico de drogas.

