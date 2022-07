Polícia faz buscas por suspeitos de sequestrarem comerciante em União

Um comerciante da cidade de União, município da região metropolitana de Teresina, foi vítima de sequestro relâmpago nesta terça-feira (19). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi libertada ainda no dia de ontem e os suspeitos de praticarem o sequestro empreenderam fuga com vários objetos roubados do comerciante.



Foto: Jailson Soares/O Dia



De acordo com o capitão Lima, do BPRE, os criminosos estavam encapuzados e usaram um veículo do modelo Gol, de cor prata, roubado de uma mulher em Teresina, para praticarem o crime. Após libertarem a vítima, os suspeitos foram surpreendidos por uma blitz policial na PI-113, na região do povoado Santa Tereza.

Foto: Jailson Soares/O Dia

"A gente estava fazendo fiscalização de rotina e nos deparamos com um veículo que, ao perceber a abordagem policial, retornou e entrou numa estrada vicinal que está em construção", destaca.

Durante a fuga, os criminosos tentaram colidir o carro roubado com a viatura da polícia e, em seguida, abandonaram o veículo e fugiram pelo mato. No carro abandonado durante a fuga, os policiais encontraram vários objetos roubados do comerciante.

Foto: Jailson Soares/O Dia



Equipes do RONE fizeram buscas pelo matagal na tentativa de localizar os suspeitos, mas os indivíduos não foram localizados. O carro e os produtos roubados foram conduzidos à Central de Flagrantes.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Chico Filho.