Polícia Federal apreende R$ 1 mil em notas falsas na zona Norte de Teresina

A Polícia Federal apreendeu na noite desta quinta-feira (30) a quantia de R$ 1 mil em notas falsas na zona Norte de Teresina. Por meio de nota, a polícia informou que as cédulas foram enviadas via postal do Estado de São Paulo para a capital piauiense.



Leia também: Em Castelo do Piauí, homem é preso pela Polícia Federal por comprar cédulas falsas



Foto: Divulgação/Polícia Federal

De acordo com a PF, o dinheiro falsificado estava na posse de um homem cujo nome não foi informado. A polícia disse apenas que se trata de um indivíduo sem antecedentes criminais. Ele teve sua prisão decretada em flagrante no momento em que recebia a encomenda.

A Polícia Federal já vinha monitorando o pacote com as notas falsas através de informações repassadas pelos Correios. O homem foi indiciado pelo crime de falsificação, fabricação ou alteração de moeda metálica ou papel-moeda cuja pena prevista é de três a 12 anos de reclusão e pagamento de multa.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Polícia Federal