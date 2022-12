Polícia Federal apreende R$ 2 mil em notas falsas em Teresina; uma pessoa foi presa

Um homem de 39 anos foi preso nesta segunda-feira (19) em Teresina portando notas de dinheiro falsas. A informação foi confirmada pela Polícia Federal que, juntamente com os Correios, deflagrou duas ações para tirar de circulação dinheiro falso e prender os responsáveis pelo crime.



A operação iniciou na sexta-feira (16) quando a polícia conseguiu apreender 20 notas falsas no valor de R$ 50,00 cada, o que totalizada R$ 1 mil. Segundo a PF, o dinheiro seria enviado para o município piauiense de Nossa Senhora dos Remédios. Ninguém chegou a ser preso nesta ação.



Foto: Divulgação/Polícia Federal

No entanto, no dia de ontem (19), no final da tarde, um homem de 39 anos foi detido em flagrante no bairro Piçarreira, zona Leste da capital, portando 18 cédulas falsas de R$ 50,00 e uma de R$ 100,00. Ao todo, a polícia apreendeu com ele R$ 1 mil em dinheiro falso. As cédulas foram recebidas por meio de encomenda encaminhada pelos Correios e oriunda do Estado de São Paulo.

Após a realização dos procedimentos criminais na Superintendência Regional de Polícia Federal do Piauí, o preso foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Altos, onde aguardará audiência de custódia. Ele deverá responder pelo crime de falsificação de moeda.

Com informações da Polícia Federal