Polícia investiga se mortes do fim de semana estão relacionadas com o tráfico de drogas

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar as mortes registradas durante o final de semana. Somente de sábado (24) para domingo (25) cinco pessoas foram assassinadas de forma violenta em Teresina.



O primeiro crime ocorreu durante a madrugada, por volta das 4h. O corpo de Francisco Elton da Silva foi encontrado no Verde Cap, próximo ao Clube da Asalpi. Segundo populares, foram escutados pelo menos quatro disparos de arma de fogo e um deles atingiu o homem. No local, foi encontrada a motocicleta da vítima.



“O local não tinha testemunhas, não tinha câmera de segurança. Estamos tentando levantar as informações sobre a vítima, saber se ele tinha passagem criminal ou vínculo com o crime para elucidar esse crime o quanto antes”, disse o delegado Bruno Ursulino, do DHPP, destacando que o homem tinha passagem por receptação.



O segundo homicídio foi registrado por volta das 6h. O jovem João Gabriel Cardoso da Silva foi assassinado com disparo de arma de fogo na Avenida Boa Esperança, na Vila Apolônio, bairro São Joaquim, zona Norte de Teresina. Equipes do 9º BPM estiveram no local e fizeram o isolamento da cena do crime até a chegada da perícia.



A terceira morte foi registrada por volta das 7h30 da manhã do domingo (25), o jovem Gabriel Ribeiro Araújo, de 20 anos, foi assassinado com diversos tiros no bairro Parque Brasil III, zona Norte de Teresina. Gabriel foi atingido por, pelo menos, nove tiros. Destes, quatro atingiram a cabeça do jovem. Segundo o DHPP, o jovem já possuía passagens pelo sistema prisional.



A quarta morte ocorreu às 19h50. O homem identificado como Paulo Lima de Oliveira, de 24 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo próximo ao Teatro João Paulo II, também na zona Sudeste de Teresina.



“Ele estava na casa dele e foi surpreendido por um indivíduo que chegou armado, claramente com a intenção de tirar a vida dele, tendo em vista a quantidade de disparos que foram efetuados. A vítima tentou se evadir do local, fugindo, mas foi desfalecendo à medida que foi recebendo os disparos. Nossa equipe esteve no local recolhendo o maior número de informações possível. Características muito provavelmente de rivalidade advinda do mundo do crime. A vítima tinha passagem, inclusive quando ainda era menor de idade”, falou o delegado.

A quinta morte ocorreu no Povoado Pacu, zona rural de Teresina, na região Sudeste.

