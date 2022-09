Polícia prende 25 pessoas por tráfico e homicídio praticados no Piauí

A Polícia Civil deflagrou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (22) uma operação para combater a prática de diversos crimes violentos em todo o Piauí. Ao todo, 25 pessoas já foram presas. A ação foi batizada de Cerco Fechado VIII e consiste no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão.



Foto: Arquivo O Dia

Esta não é a primeira vez que a polícia deflagra uma ação como essa. A Operação Cerco Fechado teve edições anteriores através da articulação entre as Delegacias Especializadas da Capital, Distritos Policiais e da Gerência de Policiamento do Interior (GPI). Em maio deste ano, por exemplo, 23 pessoas foram presas por tráfico, roubo e homicídio no interior do Piauí na Operação Cerco Fechado VII.





Aguarde mais informações.





Com informações da Polícia Civil