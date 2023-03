A Secretaria de Segurança Pública do Piauí, por meio do Departamento de Operações da Polícia Militar e do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), prendeu neste sábado (25) Francisco Jefferson da Silva Cruz, conhecido como Anjo da Morte, suspeito de atirar contra o advogado André de Almeida Sousa na madrugada da última quarta-feira (22), em Parnaíba.

O preso foi localizado Parque Jardim Vitória na cidade de Parnaíba, onde também foi cumprido mandado de prisão contra sua esposa, Suzana do Nascimento Gomes, pela Força Tarefa de Segurança Pública de Parnaíba, que combate às facções criminosas que atuam no litoral do Estado. No momento do cumprimento dos mandados de prisão foram apreendidos a arma utilizada no crime contra o advogado, um veículo com registro de roubo e furto e aparelhos celulares.

A operação foi comandada pelo Coronel Jacks Galvão, Diretor Geral de Operações da PM-PI, dos Delegados Wilames Pinheiro, da Delegacia Regional, e Perikles da Fonseca Lima, do DRACO de Parnaíba, e contou com atuação de valorosos policiais que apresentaram mais uma resposta rápida a um crime no Estado.

O CASO

André de Almeida, filho do presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), Hilo de Almeida foi baleado durante a madrugada desta quarta-feira (22) na cidade de Parnaíba litoral do Estado. De acordo com uma nota divulgada pelo TJ-PI, André sofreu um disparo e “encontra-se internado, em estado grave e acompanhado pela equipe do Hospital Regional da cidade”.

Como advogado, ele já assumiu a Presidência da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos da OAB/PI. A Polícia Civil está nas investigações das circunstâncias onde André foi baleado e segue na busca dos envolvidos.

Com informações da SSP-PI

