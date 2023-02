Polícia prende suspeito de matar membro de facção rival a tiros no Dirceu

Um homem foi preso, na manhã desta quinta-feira (16), suspeito de ter assassinado a tiros o integrante de uma facção criminosa rival identificado como Natanael de Sousa Oliveira. O crime ocorreu no dia 10 de novembro do ano passado, no bairro Dirceu II, zona Sudeste de Teresina.



De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima estava na porta da sua casa quando chegaram quatro homens em duas motocicletas, entre eles o suspeito que foi preso hoje. A investigação aponta que o preso estava em uma das motocicletas portando uma arma de fogo, e teria sido um dos autores dos 12 disparos que atingiram a vítima, que veio a óbito ainda no local. Na época do crime, foi veiculado que Natanael de Sousa Oliveira teria sido morto após comemorar a morte de Francisco Ivan Júnior, que seria integrante da facção rival. Por sua vez, Francisco Ivan Júnior foi morto em confronto com policiais após assassinar um sargento da PM na Avenida dos Ipês. A prisão foi realizada pela equipe do DHPP, sob comando do delegado Bruno Ursulino. O preso foi encaminhado à sede do DHPP e, posteriormente, será conduzido ao sistema prisional.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no