Preso suspeito de matar e abandonar homem na porta de hospital em Piripiri

Um homem identificado pelas iniciais A.L.P foi preso nesta quinta-feira (16) no município de Piripiri, no Norte do Piauí, suspeito de participação no assassinato ocorrido na cidade no início deste mês. A vítima Francisco Bruno Vasconcelos Gomes foi executada a tiros.

De acordo com as investigações, o homem foi morto por pelo menos dois suspeitos que trafegavam em uma moto Honda Pop. O corpo da vítima foi abandonado pelos criminosos na porta do Hospital de Piripiri, equipes de saúde ainda tentaram prestar socorro Francisco Bruno, mas ele já estava sem vida.

Foto: Divulgação / SSP

A prisão foi efetuada pela Força Integrada Estadual de Segurança Pública (FESIP), em ação conjunta com a Delegacia Regional de Piripiri e a Polícia Militar do 12º BPM.

CRIMES EM PIRIPIRI

A cidade de Piripiri é alvo de operações da Polícia Civil desde o final do ano passado após uma onda de crimes de execução promovidos no município por organizações criminosas. Na última terça (15), uma ossada de um homem que estava desaparecido há um ano foi localizada . O suspeito do crime foi preso e apontou o local que havia enterrado o corpo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no