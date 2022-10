Polícia procura suspeito de matar companheiro a facadas em Timon

A Delegacia de Homicídios de Timon procura por Israel Santos Ferreira de Jesus, suspeito de matar a facadas o companheiro Thiago Felipe Leão do Espírito Santo, no dia 12 de setembro, na cidade de Timon (MA). Contra ele há um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Maranhão.



Leia também: Em Timon, bandidos armados fazem arrastão em clínica e roubam 30 celulares

De acordo com o pai da vítima, Carlos do Espírito Santo, o filho foi encontrado morto a facadas pelo irmão e pela mãe dentro de casa. Thiago e Israel moravam juntos no bairro Novo Tempo. Segundo o pai da vítima, Israel Santos Ferreira de Jesus era usuário de drogas e já havia passado por várias clínicas de reabilitação.

Israel Santos Ferreira de Jesus é procurado pela polícia. (Foto: Arquivo pessoal)

“Ele encontrou esse rapaz e começou um relacionamento com ele. Só que esse rapaz fazia tratamento químico, mas ele saiu do tratamento, saiu do trabalho e foi morar com meu filho. Foi quando ele começou a usar drogas de novo e começou a roubar as coisas de dentro de casa”, relata o pai.

Dois dias antes do crime, o pai chegou a alertar o filho sobre o comportamento de Israel e revelou ter medo do que ele seria capaz de fazer contra Thiago. O pai conta que ainda tentou tirar o filho de casa e levar para a casa de familiares, mas a vítima não acreditou que o suspeito seria capaz de atentar contra sua vida.

“Fui na casa do meu filho e pedi para o Israel ir embora, até falei que pagava um Uber para ele ir embora, mas o Israel falou que ia dormir no bairro e, no outro dia, ia pegar as coisas dele na casa do meu filho. Nisso, eu já fiquei preocupado e falei para o meu filho tomar cuidado, pra ele não abrir mais a porta. Pedi para o meu filho ir para a casa da mãe dele, dei conselhos, porque eu já sentia que ia acontecer alguma coisa, mas meu filho não ouvia, dizia que o Israel não tinha coragem de fazer o mal contra ele”, lembra.

Thiago foi morto com golpes de faca na região do pescoço enquanto dormia. Após o crime, Israel fugiu levando os pertences da vítima, incluindo uma TV, ventilador, roupas, dentre outros objetos. Segundo a família, os pertences da vítima foram vendidos pelo suspeito na região onde moravam.

Agora, a família pede que qualquer pessoa que tenha notícias sobre o paradeiro do suspeito entre em contato com a polícia. “Estamos querendo justiça. Acredito que ele não esteja mais em Timon”, afirma o pai de Thiago. Denúncias sobre o caso podem ser feitas na sede da Delegacia de Homicídios de Timon, localizada na BR-316, no bairro Parque Alvorada.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no