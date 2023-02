Polícia realiza operação na zona Leste de Teresina e apreende grande quantidade de cocaína

O Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), com o apoio da Polícia Civil do Maranhão e Polícia Militar do Piauí, realizou nesta sexta-feira (03), mandados de prisão e de busca e apreensão em diferentes regiões da cidade de Teresina. Um dos principais alvos dos policiais é um homem identificado como Leonardo Gonçalves da Silva, vulgo Leozinho, que acabou fugindo do cerco policial, após trocar tiros com os agentes, no Bairro da Piçarreira, Zona Leste da capital.



“Não conseguimos efetuar a prisão desse individuo, que estava de posse de todo esse material, mas logo ele será preso e encaminhado para o sistema prisional”, informou o delegado Charles Pessoa, coordenador do Greco.

Leonardo Gonçalves é investigado pelos crimes de homicídios, roubo e tráfico de drogas, e é considerado um homem bastante perigoso pela polícia. O suspeito seria integrante e líder de facção uma criminosa.

Na operação foram apreendidos aproximadamente nove quilos de pasta base de cocaína, dois veículos, além de uma grande quantidade de dinheiro, escondidos em um dos automóveis estacionados em um condomínio.

A polícia contou ainda com a ajuda de um helicóptero para a realização da operação, que visa combater e desarticular a atuação de facções criminosas no estado do Piauí.

“Nós temos desenvolvido ações diárias, que visam prender pessoas que exercem determinadas funções nesses grupos organsinados e apreender todo ou qualquer material ilícito”, concluiu o delegado.

