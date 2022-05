Policial é baleado na cabeça no bairro São Cristóvão, em Teresina

O sargento da polícia militar identificado como Cleto de Paula Cortez, lotado na Companhia Independente do Promorar, foi baleado na cabeça e no peito na tarde desta quinta-feira (21/04) na rua Amélia Berviláqua, nas proximidades do Hotel Arrey, no bairro São Cristóvão, na zona Leste de Teresina.

Nas primeiras informações consta que populares acionaram a polícia dando conta de um crime de homicídio. Porém, ao chegar ao local, a guarnição identificou que a vítima se tratava de um policial militar e ainda estava com vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou o sargento em estado grave para ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

Cleto de Paula Cortez recebeu os primeiros socorros e foi submetido a procedimento cirúrgico para a retirada do projétil e estabilização do quadro de saúde.

A Polícia Militar informou que ainda não é possível identificar as causas do disparo e se o crime tem relação com o exercício profissional. Guarnições estão em diligências para identificar o paradeiro dos criminosos.

