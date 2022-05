Praticantes de esportes com arma de fogo têm necessidade de defesa aprovada no Piauí

As pessoas que praticam atividades esportivas que envolvam arma de fogo tiveram o risco da modalidade e a necessidade de defesa reconhecida pela Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi). Um Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Coronel Carlos Augusto (MDB) que promove esse reconhecimento foi aprovado no plenário da Casa nesta quinta-feira (26/05).

“Temos um grave problema, que é o de atiradores desportivos não terem meio de defesa no caso de serem atacados em tantos outros deslocamentos que se fazem necessários em sua atividade, quando transportam bens de valores e de grande interesse para criminosos - armas e munições”, explicou Carlos Augusto.

Foto: Divulgação / Alepi

Com a provação, fica reconhecido no Piauí o risco e a necessidade “de defesa do Caçador, Atirador e Colecionador integrantes de desporto legalmente constituído”.

Novo exame psicológico

A Alepi aprovou ainda um projeto do deputado que permite a realização de novo exame psicológico, de saúde e de aptidão física a oficiais e praças da Polícia Militar do Estado (PMPI) que estão na ativa em condição de “sub judice” e com tempo de efetivo serviço superior a cinco anos.

A duas matérias precisam agora da sanção da governadora Regina Sousa (PT) para começar a vigorar do Piauí.

Com informações da Alepi