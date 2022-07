Preso com pornografia infantil se passava por adolescente de 16 anos no Facebook

Um homem de 51 anos, que não teve a identidade revelada, teve a prisão preventiva decretada na manhã desta quinta-feira (21) por armazenar pornografia infantil e aliciamento de menores. O suspeito havia sido preso em flagrante pela Polícia Civil ontem (20), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, localizada no Assentamento dos Alagados, na cidade de Domingos Mourão, a 233 km de Teresina.



Segundo o delegado André Moreno, titular da Delegacia de Pedro II, o aposentado fingia ser um adolescente de 16 anos pelo Facebook para tentar aliciar as vítimas e conseguir o material pornográfico. Além disso, ele também aliciava crianças e adolescentes com o propósito de praticar atos libidinosos.

Imagem ilustrativa. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

"Ao chegar ao local, nos deparamos com o telefone dele que havia uma quantidade significativa de material pornográfico envolvendo crianças e adolescente, e material de nudez. Vimos muitas conversas pelo Messenger do Facebook com um número de crianças muito grande. Ele era bem insistente. A gente ainda não entende como ele chegava até essas crianças", afirmou o delegado André Moreno.

O titular da Delegacia de Pedro II revelou ainda que o suspeito participava de grupo de troca de material pornográfico infantil. Com a apreensão do aparelho de celular, a polícia agora irá investigar se o material recebido das vítimas era enviado pelo suspeito para outras pessoas.

"Estamos investigando essa possibilidade. A gente vai se debruçar sobre o material encontrado para ver se há a possibilidade dele ter cometido outros crimes e até ter cumprido seu intento de praticar atos libidinosos com crianças e adolescentes", destacou o delegado.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Pedro II. Em audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (21), a Justiça acatou o pedido da Polícia Civil e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, o inquérito sobre o caso deverá ser concluído em 10 dias.