Preso homem suspeito de tentativa de feminicídio em União

Um homem de iniciais A.G.L.O., 31 anos, foi preso nesta quinta-feira (29/12) suspeito do crime de tentativa de feminicídio contra sua companheira no município de União, no Norte do Piauí, foi preso nesta quinta-feira (29/12). Ele foi alvo de um mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil.

De acordo com a denúncia, no dia 25 de dezembro deste ano, após discussão, o homem teria desferido diversos socos contra a vítima em via pública. A mulher relatou ainda que ele teria tentado matá-la ao entrar no carro e jogar o veículo em sua direção, gerando um atropelamento com diversas lesões.

O delegado André Moreno, da Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança registraram as agressões relatadas pela vítima. Ele relatou que a atitude de populares que presenciaram as agressões de ajudar a vítima foi fundamental para que a vítima escapasse com vida.

“Por sorte, populares a ajudaram a escapar e a vítima foi hospitalizada. As agressões anteriores à tentativa de atropelamento foram filmadas. A vítima está se recuperando, após ter dado entrada no hospital. O crime chocou a comunidade e a polícia civil apresenta a prisão do investigado”, disse o delegado.

