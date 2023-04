Preso o terceiro acusado e matar homem a facadas em Alto Longá

O terceiro acusado de participar da morte de João Vitor Soares em Alto Longá se apresentou na noite desta terça-feira (25) à polícia e confessou o crime. Trata-se de Vagner de Jesus, conhecido como Curirim, que estava foragido da justiça. Ele foi apresentado na Central de Flagrantes de Teresina.



Além de Vagner, mais duas pessoas já haviam sido presas por envolvimento no crime: um homem identificado como Leonardo Oliveira Moura, que também se entregou à polícia; e um outro identificado apenas como Alisson, que foi localizado pela polícia. Com a prisão de Vagner, a polícia elucidou o crime.



Foto: Reprodução

“Ele foi apresentado pelo advogado em Alto Longá e não alegou nada. Sabemos que a dinâmica foi a seguinte: o Vagner e o Alisson seguraram o João Vitor, e o Leonardo desferiu os golpes de faca. O inquérito vai ser fechado até a quinta-feira”, explicou o delegado Paulo Nogueira.

Entenda o caso

João Vitor Soares foi assassinado a facadas no dia 22 de abril no município de Alto Longá. Ele foi atingido por pelo menos quatro golpes nas costas ao se envolver em uma briga com outros três homens que estariam reunidos em uma residência. A polícia informou que vítima e acusados eram amigos próximos e estavam juntos no dia do crime quando houve o desentendimento.

