Detento que não retornou de saidinha de final de ano é recapturado em Campo Maior

Um foragido do sistema prisional do Piauí identificado como Carlos Alberto Benício dos Santos, conhecido como “De Menor”, foi recapturado por uma equipe da Força Tática do 15º Batalhão da Polícia Militar nesta segunda-feira (6) no município de Campo Maior, no Norte do Piauí.

O Portal O Dia apurou que o Carlos Alberto é apontado como autor de vários roubos e estava preso da Cadeia Pública de Altos. Ele foi beneficiado com a saída temporária de final de ano, deveria se apresentar no dia 2 de janeiro, mas não retornou e foi considerado foragido pelo Poder Judiciário.

Foto: Divulgação / PMPI

O 15º BPM informou que a prisão aconteceu nas proximidades de um campo de futebol no bairro Cariri, em Campo Maior. Carlos Aberto apresentou atitude suspeita ao perceber a presença da viatura e foi reconhecido pelos policiais, que iniciaram o acompanhamento tático e efetuaram a prisão. O foragido foi encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Maior e deverá ser levado para o sistema prisional do Piauí.

De acordo com a Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) 15 dos 488 internos que foram liberados do sistema prisional, mediante o benefício da saída temporária concedido pelo Poder Judiciário, não retornaram aos presídios na data prevista. Os presos foram liberados no dia 22 de dezembro e deveriam retornar aos presídios somente no dia 02 de janeiro, após as festas de Natal e Revéillon.

