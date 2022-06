PRF apreende 46 kg de cocaína em Teresina; droga está avaliada em mais de R$5 milhões

Um homem de 26 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (02), acusado de tráfico de drogas após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-316, em Teresina. O acusado dirigia um ônibus sem passageiros, onde foram encontrados 45 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 46 kg. Segundo a PRF, a droga está avaliada em mais de R$ 5 milhões.

(Foto: Divulgação/PRF)

De acordo com o inspetor Leandro Caldas, durante fiscalização de rotina, os policiais visualizaram um ônibus parado em um posto de gasolina. A equipe então realizou uma abordagem e, neste momento, o homem apresentou-se como proprietário do veículo. “A equipe realizou a vistoria do ônibus e foi encontrado em um compartimento oculto, 45 tabletes de pasta base de cocaína. A princípio ele negou e acreditamos que ele estava vindo do Mato Grosso, região centro-oeste do país, com destino a Teresina”, explica.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Ainda segundo o inspetor, não se sabe onde o acusado reside, mas o mesmo já possui passagem pela polícia por tráfico de drogas. Além disso, o ônibus utilizado era clandestino. O homem e a droga apreendida foram encaminhados à Polícia Federal, que dará continuidade a investigação do caso.

Adriana Magalhães