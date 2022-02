PRF apreende carga de cocaína avaliada em mais de R$ 4 milhões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, por volta das 21h desta segunda-feira (21), uma carga de cocaína avaliada em R$ 4,1 milhões. A apreensão ocorreu na BR-343, no município de Parnaíba, litoral do Piauí.

De acordo com a PRF, o condutor do veículo em que a droga foi encontrada, um homem de 39 anos, mostrou-se bastante nervoso no momento da abordagem. Ele estava acompanhado de um menor de 14 anos.

Foto: Divulgação/PRF

Em busca minuciosa no veículo, os policiais encontraram 23 Kg de cloridrato de cocaína dividida em tabletes, dentro de um compartimento oculto no veículo. A suspeita é de que a droga vinha do estado do Pará com destino ao Ceará.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e será indiciado pelo crime de tráfico de drgoas. O veículo e a droga foram encaminhados até a Polícia Civil de Parnaíba, para adoção dos procedimentos cabíveis. Já o menor foi encaminhado para o Conselho Tutelar do município. .

