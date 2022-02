Bebê desaparecido em Teresina teria sido sacrificado pela família durante ritual

O pequeno Wesley Carvalho Pereira, que havia sido dado como vítima de sequestro em Teresina, na verdade foi assassinado e os pais e avós foram presos na noite de ontem (21) suspeitos de terem praticado o crime. De acordo com o delegado Matheus Zanatta, gerente de Polícia Especializada do Piauí, o bebê teria sido assassinado durante sacrifício em um ritual.





Foto: Reprodução

Ele aponta que os fatos ainda precisam ser totalmente esclarecidos. A polícia já ouviu os pais e avós de Wesley. “A Polícia Civil descarta a hipótese de sequestro e trabalha com outras linhas. Uma delas é que a família da vítima ficou em jejum duas semanas, orando, e depois sacrificou essa criança, colocando fogo no seu corpo”, relatou o delegado Matheus Zanatta.



Os pais de Wesley Carvalho Ferreira foram presos - Foto: Divulgação/Polícia Civil

As investigações seguem no sentido de esclarecer melhor os fatos e a verdade, ele acrescentou. A Polícia Civil vai fazer perícia no local onde foi indicado pela família que a criança foi morta e sacrificada para trazer elementos técnicos para o bojo das investigações.



De acordo com o delegado Matheus Zanatta, Wesley foi assassinado e teve o corpo queimado - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Entenda o caso

Segundo o relato de familiares, o pequeno Wesley Carvalho Ferreira, de um ano e nove meses, teria sido sequestrado por dois homens armados e encapuzados na Praça da Bandeira, em Teresina, no dia 29 de dezembro do ano passado. No entanto, o Boletim de Ocorrência só foi registrado pela família mais de um mês depois do suposto fato.

Em entrevista ao Portalodia.com, a tia da criança relatou que a mãe, Ângela Valéria Ferreira Ferro, estava bastante abalada e que o restante da família não sabia que Wesley estava desaparecido.

O caso foi, então, repassado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima (DPCA), que abriu inquérito para apurar o desaparecimento e suposto sequestro de Wesley. Na semana passada, o gerente de Polícia Especializada do Piauí, delegado Matheus Zanatta, já havia informado que a linha de investigação contemplava uma série de crimes, desde sequestro até homicídio com ocultação de cadáve.

Na ocasião, o delegado não mencionou se os pais ou outros familiares estariam envolvidos no sumiço de Wesley porque as diligências e perícia relacionadas ao caso ainda estavam sendo feitas.





Aguarde mais informações.

