PRF apreende droga avaliada em mais de R$ 1 milhão em Teresina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) apreendeu 255 Kg de maconha e mais 3kg de cocaína escondidos no interior de um caminhão durante fiscalização em uma barreira montada em Teresina. O flagrante aconteceu na noite deste sábado (25) na BR-316, zona Sul. O veículo que transportava a droga vinha da região Sudeste do país com destino à capital piauiense.

De acordo com a PRF, a droga foi avaliada em R$ 1,1 milhão. “Durante a fiscalização o condutor se apresentava bastante nervoso e apresentou algumas informações contraditórias. Ao proceder a vistoria no veículo, o compartimento de carga estava carregado com diversos toneis vazios e, no meio deles, cinco estavam carregados com a droga”, informou a polícia em nota.



Foto: Divulgação/PRF

Foram apreendidos 250 tabletes de maconha, que somam 255,7 Kg, e mais três tabletes de cocaína, que somam 3,161 Kg. O motorista, um homem de 39 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e preso. Ele foi encaminhado à sede da Polícia Federal de Teresina para os procedimentos legais.

Com informações da PRF-PI