PRF apreende droga avaliada em mais de R$ 115 mil em Parnaíba; um foi preso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuou a prisão de um homem de 33 anos na cidade Parnaíba acusado de tráfico de drogas. Durante a abordagem, que aconteceu na BR-343, os policiais encontraram nas malas do acusado uma vasta quantidade de drogas, dentre elas maconha e crack, pronta para consumo. Os entorpecentes saíram do município de Piripiri para serem distribuídos no litoral e foram avaliados em R$ 116.123,52.



Foto: Divulgação/PRF-PI

À polícia, o homem informou que não sabia o nome de quem havia lhe contratado para transportar a droga e que também não tinha conhecimento sobre quem era o destinatário da encomenda. Ele afirmou ainda não saber o conteúdo que estava transportando e disse que levava roupas nas malas. Durante a averiguação, os policiais constataram que as malas tinham peso incompatível para o conteúdo que ele informara e abriram os objetos para verificar.

No interior das malas, os policiais localizaram 82 tabletes de maconha prensada. Cada tablete continha aproximadamente 400 gramas da droga. Havia ainda nove tabletes de crack de aproximadamente 1 kg cada. O condutor informou que receberia R$ 400,00 pelo transporte do conteúdo.

A PRF deu voz de prisão ao acusado por tráfico de drogas e o conduziu para a Delegacia de Polícia Civil de Parnaíba.

Com informações da PRF-PI