PRF: Cão farejador encontra droga avaliada em mais de R$ 3 milhões na BR-135

A Policia Rodoviária Federal, com apoio do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Penal do Piauí, apreendeu uma carga de cocaína avaliada em mais de R$ 3 milhões durante abordagem a um veículo na BR-135, no município de Monte Alegre, região Sul do Piauí. Segundo informações da PRF, o condutor, um homem de 35 anos, foi preso suspeito do crime de tráfico de drogas.

Durante ronda na BR-135, policias rodoviários visualizaram um veículo do modelo Hyundai Elantra que trafegava em alta velocidade. Durante a abordagem ao veículo, o condutor informou que havia saído da cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso e estava viajando para resolver a transferência do veículo abordado. Contudo, o condutor apresentou nervosismo e entrou em contradições. Foto: Divulgação/PRF O comportamento do motorista levantou suspeitas e fez com que a PRF decidisse conduzir o condutor para o posto da PRF em Bom Jesus, para averiguar as informações repassadas e realizar a inspeção do veículo. Através do trabalho de um cão farejador da Polícia Penal, a polícia conseguiu localizar 17,6 kg de cocaína. A droga está avaliada em mais de R$ 3,1 milhões. Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão ao condutor. Ele, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Bom Jesus para os procedimentos necessários.



Com informações da PRF.