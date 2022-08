PRF prende três pessoas e apreende 2,5 kg de super maconha

Três homens não identificados foram presos, na noite de ontem (24), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após serem flagrados transportando quase 2,5kg de super maconha na BR-316, em Teresina. A droga, conhecida como Skunk, possui um alto valor de venda.

De acordo com a PRF, no momento da abordagem, os policiais deram ordem de parada a um veículo com três ocupantes. Durante a entrevista todos afirmaram, que estavam vindo de Goiânia, no estado de Goiás, e um dos ocupantes admitiu já ter passagem por tráfico de drogas. Dentro do veículo era evidente o forte odor de substância análoga a maconha.

Durante uma busca minuciosa no veículo, a PRF encontrou sete invólucros com Skunk, totalizando 2,44 Kg. A droga foi localizada no interior de dois compartimentos ocultos.

Ao ser questionado pelos policiais rodoviários, um dos ocupantes assumiu que a droga seria de sua propriedade e que receberia R$ 3 mil para realizar o transporte do entorpecente entre os estados do Goiás e Piauí.

Diante disso, foi dada voz de prisão para os três ocupantes do veículo, realizada a apreensão da droga e uma balança de precisão. Todos foram apresentados à autoridade policial na Central de Flagrantes de Teresina.