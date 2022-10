PRF recupera carro roubado e apreende menor integrante de facção criminosa

Um adolescente de 17 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na noite desta quarta-feira (05), na BR-316, em Teresina, após ser abordado por policiais rodoviários federais em uma caminhonete S-10 roubada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi roubado após dois homens armados invadirem uma residência na casa de Timon, ainda no dia de ontem.

No momento da ação criminosa, os bandidos agrediram a dona do imóvel e fugiram levando a caminhonete, celular, além de documentos e cartões de crédito da vítima.

Durante ronda ostensiva na BR 316, uma equipe da PRF avistou o veículo roubado e deu ordem de parada ao mesmo. No veículo estava apenas um adolescente, que alegou ser integrante da facção criminosa Bonde dos 40.

Foto: Divulgação/PRF

"A PRF recebeu a informação de que esse carro roubado estaria rodando em Teresina. O condutor era um menor de 17 anos. No momento da abordagem, ele foi encontrado com uma arma de fogo artesanal, o celular e os documentos da vítima. Ele alegou apenas que fazia parte do Bonde dos 40. Sobre o roubo, a princípio, ele negou", afirmou o inspetor Leandro Caldas.

Ainda de acordo com o inspetor, o adolescente teria revelado ainda que participou da morte de um empresário em Teresina. Contudo, não deu mais informações sobre a identidade de vítima do homicídio

O menor foi apreendido e conduzido à Central de Flagrantes de Teresina para realização dos procedimentos cabíveis ao caso. Já o veículo será restituído à vítima.